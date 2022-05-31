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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Slow Şarkılar ile Uyku
Slow Şarkılar ile Uyku
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 37:16
Slow şarkılar senin dinlenmeni sağlıyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Uyumadan önce narin seslerle sakinleşmek istediğinde buradan slow şarkılar dinleyebilirsin...
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01
Bir Çaresi Bulunur
Sertab Erener
03:36
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02
Ki Sen
Yalın
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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03
Eylülde Gel
Göksel
03:27
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04
Gül Kokusu
Burcu Güneş
05:13
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05
Ölsem Yeridir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:51
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06
Bir gün Beni Arzularsan Gel
Nil İpek
03:54
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07
Beni Sensiz Düşünme ( Ft.Cemil Demirbakan )
Meyra
03:46
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08
Gözlerine Teslimim
Sıla
02:00
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09
Aşk Yorgunu (Akustik)
Gökhan Özen
04:43
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10
Sürsün Bahar
Can Kazaz
02:51
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