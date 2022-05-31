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Slow Şarkılar ile Uyku

Slow Şarkılar ile Uyku

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

10 Bölüm | 37:16
Slow şarkılar senin dinlenmeni sağlıyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Uyumadan önce narin seslerle sakinleşmek istediğinde buradan slow şarkılar dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Çaresi Bulunur

Sertab Erener 03:36
02

Ki Sen

Yalın 03:55
03

Eylülde Gel

Göksel 03:27
04

Gül Kokusu

Burcu Güneş 05:13
05

Ölsem Yeridir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:51
06

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
07

Beni Sensiz Düşünme ( Ft.Cemil Demirbakan )

Meyra 03:46
08

Gözlerine Teslimim

Sıla 02:00
09

Aşk Yorgunu (Akustik)

Gökhan Özen 04:43
10

Sürsün Bahar

Can Kazaz 02:51
... KAPAT
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