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Günlerden Pazar
Blues ile Pazar
Blues ile Pazar
Günlerden Pazar
11 Bölüm | 44:53
Blues müzikler ile rahatlıyorsan ve senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar günleri sana eşlik edecek blues müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Hit The Road Jack
Ray Charles
01:58
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02
I'd Rather Go Blind
Etta James
02:34
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03
Here Comes The Sun
Nina Simone
03:35
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04
Change The World
Eric Clapton
03:56
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05
Saticfaction
The Rolling Stones
03:54
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06
Lovely Day
Bill Withers
04:15
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07
Please Love Me
B.B. King
02:47
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08
She's A Rainbow
The Rolling Stones
04:12
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09
Tears In Heaven
Eric Clapton
04:33
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10
Lucille
B.B. King
10:16
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