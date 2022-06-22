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Blues ile Pazar

Blues ile Pazar

Günlerden Pazar

11 Bölüm | 44:53
Blues müzikler ile rahatlıyorsan ve senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar günleri sana eşlik edecek blues müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hit The Road Jack

Ray Charles 01:58
02

I'd Rather Go Blind

Etta James 02:34
03

Here Comes The Sun

Nina Simone 03:35
04

Change The World

Eric Clapton 03:56
05

Saticfaction

The Rolling Stones 03:54
06

Lovely Day

Bill Withers 04:15
07

Please Love Me

B.B. King 02:47
08

She's A Rainbow

The Rolling Stones 04:12
09

Tears In Heaven

Eric Clapton 04:33
10

Lucille

B.B. King 10:16
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