Blues ile Pazar

Günlerden Pazar 11 Bölüm | 44:53 11 Bölüm | 44:53

Blues müzikler ile rahatlıyorsan ve senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar günleri sana eşlik edecek blues müzikleri buradan dinleyebilirsin...