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Cazz ile Pazar

Cazz ile Pazar

Günlerden Pazar

12 Bölüm | 53:31
Caz müzikler keyfini yerine getiriyorsa ve senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar günleri keyif yaparken buradan caz müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Circus Love

Elif Çağlar 04:04
02

Our Love Is Here To Stay

Önder Focan 04:41
03

Şık Latife

Bülent Ortaçgil 02:55
04

Maiden Voyage

Herbie Hancock 07:57
05

A Song For You

Ray Charles 04:14
06

The Bird

Charlie Parker 04:46
07

To Bill Evans

Kerem Görsev 06:26
08

I've Got Rhythm

Charlie Parker 05:54
09

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
10

Sleigh Ride

Ella Fitzgerald 02:58
... KAPAT
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