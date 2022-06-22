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Günlerden Pazar
Günlerden Pazar | Türk Sanat Müziği
Günlerden Pazar | Türk Sanat Müziği
Günlerden Pazar
10 Bölüm | 36:33
Pazar günlerinde sakinliğe ve aşka ihtiyaç duyuyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan Türk sanat müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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02
Mazideki Aşk
Yıldırım Gürses
02:47
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Söz yazarı:
Yıldırım Gürses
Besteci:
Yıldırım Gürses
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03
Nazende Sevgilim
Melihat Gülses
02:38
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04
Ada Sahillerinde Bekliyorum
Melihat Gülses
02:33
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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05
Kadehinde Zehir Olsa
Ayşe Tunalı
03:18
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06
Manolyam
Hüner Coşkuner
03:08
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Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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07
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Zeki Müren
06:10
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08
Silemezler Gönlümden
Çam Sakızı
Emel Sayın
03:28
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Söz yazarı:
A.Tunçata
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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09
Duydum Ki Unutmuşsun
Muazzez Ersoy
03:42
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Söz yazarı:
Turgut Yarkent
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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10
Saymadım Kaç Yıl Oldu
Ahmet Özhan
04:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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