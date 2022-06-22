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Günlerden Pazar | Türk Sanat Müziği

Günlerden Pazar | Türk Sanat Müziği

Günlerden Pazar

10 Bölüm | 36:33
Pazar günlerinde sakinliğe ve aşka ihtiyaç duyuyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan Türk sanat müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:31
02

Mazideki Aşk

Yıldırım Gürses 02:47
03

Nazende Sevgilim

Melihat Gülses 02:38
04

Ada Sahillerinde Bekliyorum

Melihat Gülses 02:33
05

Kadehinde Zehir Olsa

Ayşe Tunalı 03:18
06

Manolyam

Hüner Coşkuner 03:08
07

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Zeki Müren 06:10
08

Silemezler Gönlümden Çam Sakızı

Emel Sayın 03:28
09

Duydum Ki Unutmuşsun

Muazzez Ersoy 03:42
10

Saymadım Kaç Yıl Oldu

Ahmet Özhan 04:18
... KAPAT
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