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Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü

Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü

Günlerden Pazar

10 Bölüm | 36:25
Pazar günü uyandığında türkü dinlemeye ihtiyaç duyduğunu hissediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Mutlu bir pazar sabahında buradan türkü dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
02

Zeytinyağlı

Zara 03:25
03

Yarım Hava

Nuray Hafiftaş 03:18
04

Sevda Kuşi

Resul Dindar 03:57
05

Aferin

Nuray Hafiftaş 03:26
06

Hey Canım

Mahmut Tuncer 03:12
07

Şeker Almaya Geldim

Songül Karlı 03:59
08

Bağa gel bostana gel

Orhan Hakalmaz 03:46
09

Tridine Bandım

Kastamonu Türküleri 03:48
10

Cilveloy

Fuat Saka 04:30
... KAPAT
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