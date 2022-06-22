Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü

Günlerden Pazar 10 Bölüm | 36:25 10 Bölüm | 36:25

Pazar günü uyandığında türkü dinlemeye ihtiyaç duyduğunu hissediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Mutlu bir pazar sabahında buradan türkü dinleyebilirsin...