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Günlerden Pazar
Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü
Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü
Günlerden Pazar
10 Bölüm | 36:25
Pazar günü uyandığında türkü dinlemeye ihtiyaç duyduğunu hissediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Mutlu bir pazar sabahında buradan türkü dinleyebilirsin...
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01
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:04
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02
Zeytinyağlı
Zara
03:25
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03
Yarım Hava
Nuray Hafiftaş
03:18
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04
Sevda Kuşi
Resul Dindar
03:57
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05
Aferin
Nuray Hafiftaş
03:26
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06
Hey Canım
Mahmut Tuncer
03:12
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07
Şeker Almaya Geldim
Songül Karlı
03:59
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08
Bağa gel bostana gel
Orhan Hakalmaz
03:46
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09
Tridine Bandım
Kastamonu Türküleri
03:48
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10
Cilveloy
Fuat Saka
04:30
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