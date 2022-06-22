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Pazar Coşkusu | Rock Müzik

Pazar Coşkusu | Rock Müzik

Günlerden Pazar

10 Bölüm | 38:05
Pazar coşkusunu sonuna kadar hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Tatil gününde modunu yükseltecek rock müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tuttu Fırlattı

Gökçe 03:06
02

Dağları Deldim

Özlem Tekin 03:01
03

En Güzel Günüm Gecem

Duman 03:38
04

Ben Bir Palyaçoyum

Manga 05:23
05

Zevk Hastası

Gece Yolcuları 03:13
06

Kafile

Yüksek Sadakat 04:18
07

Peki Peki Anladık

MFÖ 03:26
08

Zamparanın Ölümü

Teoman 05:00
09

Evdeki Ses

Manga 02:53
10

Ölünmüyor Mutsuzluktan

Kolpa 04:07
... KAPAT
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