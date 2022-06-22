×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Günlerden Pazar Pazar Eğlencesi | Pop Müzik
Pazar Eğlencesi | Pop Müzik

Pazar Eğlencesi | Pop Müzik

Günlerden Pazar

10 Bölüm | 35:05
Pazar gününe eğlence katmak istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Bütün haftanın enerjisini pazar gününden çıkarmak istediğinde buradan pop müzikler dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rakkas

Sezen Aksu 03:44
02

Şımarık

Tarkan 03:55
03

Tatlıyla Balla

Yalın 03:25
04

Sarışınım

Gülşen 03:06
05

Karabiberim

Serdar Ortaç 03:47
06

Kafa

Sıla 02:43
07

O Sen Olsan Bari

Aleyna Tilki 03:00
08

Sallayalım Dünyayı

Yonca Evcimik 04:15
09

Soygun Var

Atiye 03:38
10

Bir Hayli

Murat Dalkılıç 03:32
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Mutlu Bir Pazar Sabahı | Türkü
Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik
Pazar Coşkusu | Rock Müzik
Günlerden Pazar | Türk Sanat Müziği
Cazz ile Pazar
Blues ile Pazar

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı