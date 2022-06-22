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Günlerden Pazar
Pazar Eğlencesi | Pop Müzik
Pazar Eğlencesi | Pop Müzik
Günlerden Pazar
10 Bölüm | 35:05
Pazar gününe eğlence katmak istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Bütün haftanın enerjisini pazar gününden çıkarmak istediğinde buradan pop müzikler dinleyebilirsin...
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01
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu-Yelda Karataş
Besteci:
Atilla Özdemiroğlu
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02
Şımarık
Tarkan
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
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03
Tatlıyla Balla
Yalın
03:25
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04
Sarışınım
Gülşen
03:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
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05
Karabiberim
Serdar Ortaç
03:47
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Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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06
Kafa
Sıla
02:43
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07
O Sen Olsan Bari
Aleyna Tilki
03:00
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08
Sallayalım Dünyayı
Yonca Evcimik
04:15
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Söz yazarı:
Yonca Evcimik
Besteci:
Yonca Evcimik
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09
Soygun Var
Atiye
03:38
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10
Bir Hayli
Murat Dalkılıç
03:32
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