Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik

Günlerden Pazar 10 Bölüm | 36:15 10 Bölüm | 36:15

Pazar kahvaltısında huzur verecek tatlı müzikler senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar kahvaltına eşlik edecek alternatif müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...