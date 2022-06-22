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Günlerden Pazar
Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik
Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik
Günlerden Pazar
10 Bölüm | 36:15
Pazar kahvaltısında huzur verecek tatlı müzikler senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar kahvaltına eşlik edecek alternatif müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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01
Hayatım Kaymış
Melek Mosso
04:05
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02
Sen Varsın Diye
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:46
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03
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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04
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
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05
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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06
Koca Yaşlı Şişko Dünya
Adamlar
04:12
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07
Öpüyorum Kocaman
Can Koç
03:16
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08
Allı Turnam
Bağzıları
03:37
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09
Kırlangıçlar Gibi
Can Kazaz
03:42
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10
Kendi Evimde Deplasmandayım
Yüzyüzeyken Konuşuruz
04:34
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