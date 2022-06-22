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Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik

Pazar Kahvaltısı | Alternatif Müzik

Günlerden Pazar

10 Bölüm | 36:15
Pazar kahvaltısında huzur verecek tatlı müzikler senin tarzına uyuyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Pazar kahvaltına eşlik edecek alternatif müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
02

Sen Varsın Diye

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:46
03

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
04

Ezbere Biliyorum Seni

Eda Baba 03:22
05

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
06

Koca Yaşlı Şişko Dünya

Adamlar 04:12
07

Öpüyorum Kocaman

Can Koç 03:16
08

Allı Turnam

Bağzıları 03:37
09

Kırlangıçlar Gibi

Can Kazaz 03:42
10

Kendi Evimde Deplasmandayım

Yüzyüzeyken Konuşuruz 04:34
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