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Aşktan Giderken

Aşktan Giderken

Hit

10 Bölüm | 41:07
İşte aşktan vazgeçenler için bir çalma listesi!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çok Sevmek Yasaklanmalı

Şarkı Sözleri Sinan Akçıl 04:18
02

Biraz Ayrılık

Şarkı Sözleri Gökhan Türkmen 04:20
03

Sen Yoluna Ben Yoluma

Hande Yener 05:18
04

Acısa Da Öldürmez

Şarkı Sözleri Sıla 03:26
05

Sana Değmezmiş

Şarkı Sözleri Aşkın Nur Yengi 04:49
06

Benim İçin Üzülme

Şarkı Sözleri Funda Arar 04:30
07

Tek Tabanca

Şarkı Sözleri İrem Derici 03:48
08

Unuttum

Fettah Can 03:30
09

Bu Aşktan Gidiyorum

Şarkı Sözleri Derya Uluğ 03:42
10

Aşktan Giderken

Yıldız Tilbe 03:26
... KAPAT
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