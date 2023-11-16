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Aşktan Giderken
Aşktan Giderken
Hit
10 Bölüm | 41:07
İşte aşktan vazgeçenler için bir çalma listesi!
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01
Çok Sevmek Yasaklanmalı
Şarkı Sözleri
Sinan Akçıl
04:18
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02
Biraz Ayrılık
Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen
04:20
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03
Sen Yoluna Ben Yoluma
Hande Yener
05:18
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04
Acısa Da Öldürmez
Şarkı Sözleri
Sıla
03:26
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05
Sana Değmezmiş
Şarkı Sözleri
Aşkın Nur Yengi
04:49
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06
Benim İçin Üzülme
Şarkı Sözleri
Funda Arar
04:30
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07
Tek Tabanca
Şarkı Sözleri
İrem Derici
03:48
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08
Unuttum
Fettah Can
03:30
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09
Bu Aşktan Gidiyorum
Şarkı Sözleri
Derya Uluğ
03:42
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10
Aşktan Giderken
Yıldız Tilbe
03:26
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