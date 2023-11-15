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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Hit Diva Yorgun
Diva Yorgun

Diva Yorgun

Hit

7 Bölüm | 32:11
Sen de Melike Şahin gibi yorgunsan ve biraz dinlenmeye ihtiyacın varsa bu çalma listesine mutlaka bakmalısın!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Vur - Akustik

Şarkı Sözleri Deniz Tekin 04:36
02

Sevmemeliyiz

Şarkı Sözleri Sena Şener 05:54
03

Porselen Kalbim

Sena Şener 05:17
04

Sen Varsın Diye

Şarkı Sözleri Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:46
05

Gökyüzünü Tutamam

Şarkı Sözleri Can Koç 03:15
06

Uykumun Boynunu Bükme

Şarkı Sözleri Melike Şahin 04:50
07

Diva Yorgun

Melike Şahin 04:33
... KAPAT
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