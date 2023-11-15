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Hit
Diva Yorgun
Diva Yorgun
Hit
7 Bölüm | 32:11
Sen de Melike Şahin gibi yorgunsan ve biraz dinlenmeye ihtiyacın varsa bu çalma listesine mutlaka bakmalısın!
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Bölüm
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01
Beni Vur - Akustik
Şarkı Sözleri
Deniz Tekin
04:36
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02
Sevmemeliyiz
Şarkı Sözleri
Sena Şener
05:54
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03
Porselen Kalbim
Sena Şener
05:17
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04
Sen Varsın Diye
Şarkı Sözleri
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:46
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05
Gökyüzünü Tutamam
Şarkı Sözleri
Can Koç
03:15
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06
Uykumun Boynunu Bükme
Şarkı Sözleri
Melike Şahin
04:50
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07
Diva Yorgun
Melike Şahin
04:33
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