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Hit
Gımıldan
Gımıldan
Hit
7 Bölüm | 24:26
Güliz Ayla'nın "Gımıldan" şarkısıyla açıyoruz bu listemizi! İşte senin için Türkçe pop şarkılarından oluşan kısa bir derleme...
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01
Zorun Ne Sevgilim
Şarkı Sözleri
İrem Derici
03:43
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02
Heyecandan
Şarkı Sözleri
Oguzhan Koc
02:46
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03
Cevapsız Çınlama
Şarkı Sözleri
Aleyna Tilki
03:32
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04
Kabahat Sende
Şarkı Sözleri
Buray
03:26
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05
Evlerinin Önü
Şarkı Sözleri
Öykü Gürman
03:54
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06
Öpücem
Şarkı Sözleri
Simge
04:30
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07
Gımıldan
Güliz Ayla
02:35
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