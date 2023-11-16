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Gımıldan

Gımıldan

Hit

7 Bölüm | 24:26
Güliz Ayla'nın "Gımıldan" şarkısıyla açıyoruz bu listemizi! İşte senin için Türkçe pop şarkılarından oluşan kısa bir derleme...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zorun Ne Sevgilim

Şarkı Sözleri İrem Derici 03:43
02

Heyecandan

Şarkı Sözleri Oguzhan Koc 02:46
03

Cevapsız Çınlama

Şarkı Sözleri Aleyna Tilki 03:32
04

Kabahat Sende

Şarkı Sözleri Buray 03:26
05

Evlerinin Önü

Şarkı Sözleri Öykü Gürman 03:54
06

Öpücem

Şarkı Sözleri Simge 04:30
07

Gımıldan

Güliz Ayla 02:35
... KAPAT
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