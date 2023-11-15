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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Hit Olmuşum Leyla
Olmuşum Leyla

Olmuşum Leyla

Hit

7 Bölüm | 22:20
İşte aşık olanlar için harika bir derleme!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ali Cabbar

Emir Can İğrek 03:13
02

Feryat

Hadise 03:04
03

Sevmiyo

Hadise 02:31
04

Ayrı Gitme

Aleyna Tilki 02:35
05

Kehribar

Ebru Yaşar 02:49
06

Müphem

Mabel Matiz 05:15
07

Olmuşum Leyla

Buray 02:53
... KAPAT
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