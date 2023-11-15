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8 Bölüm | 30:55
İşte senin için 2023'ün popüler şarkılarından kısa bir deleme!
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01
Nefes
Derya Uluğ
02:32
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02
Antidepresan
Mabel Matiz
04:00
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03
Yaz Gülü
İrem Derici
03:09
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04
Basit Numaralar
Zerrin Özer
02:53
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05
Aşkın Olayım
Şarkı Sözleri
Simge
04:11
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06
Müphem
Mabel Matiz
05:15
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07
Diva Yorgun
Melike Şahin
04:33
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08
Numaracı
Mabel Matiz
04:22
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