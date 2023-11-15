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Hit

8 Bölüm | 30:55
İşte senin için 2023'ün popüler şarkılarından kısa bir deleme!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nefes

Derya Uluğ 02:32
02

Antidepresan

Mabel Matiz 04:00
03

Yaz Gülü

İrem Derici 03:09
04

Basit Numaralar

Zerrin Özer 02:53
05

Aşkın Olayım

Şarkı Sözleri Simge 04:11
06

Müphem

Mabel Matiz 05:15
07

Diva Yorgun

Melike Şahin 04:33
08

Numaracı

Mabel Matiz 04:22
... KAPAT
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