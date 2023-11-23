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Tövbe
Tövbe
Hit
7 Bölüm | 29:11
Sen de mi aşka tövbe edenlerdensin? Öyleyse seni bu çalma listesine alalım!
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01
Şimdi Hayallerdesin
Şarkı Sözleri
Zerrin Özer
05:39
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02
Ve Melankoli
Şarkı Sözleri
Kayahan
03:03
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03
Korkuyorum
Şarkı Sözleri
Toygar Işıklı
04:28
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04
Acısa da Öldürmez
Sıla
03:26
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05
Yalnız Kuş
Şarkı Sözleri
Göksel
04:01
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06
Kayıp
Şarkı Sözleri
Tarkan
04:57
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07
İhanetten Geri Kalan
Şarkı Sözleri
Sezen Aksu
03:37
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