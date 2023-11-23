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Tövbe

Tövbe

Hit

7 Bölüm | 29:11
Sen de mi aşka tövbe edenlerdensin? Öyleyse seni bu çalma listesine alalım!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdi Hayallerdesin

Şarkı Sözleri Zerrin Özer 05:39
02

Ve Melankoli

Şarkı Sözleri Kayahan 03:03
03

Korkuyorum

Şarkı Sözleri Toygar Işıklı 04:28
04

Acısa da Öldürmez

Sıla 03:26
05

Yalnız Kuş

Şarkı Sözleri Göksel 04:01
06

Kayıp

Şarkı Sözleri Tarkan 04:57
07

İhanetten Geri Kalan

Şarkı Sözleri Sezen Aksu 03:37
... KAPAT
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