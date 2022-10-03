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40 Yıllık Hatır

40 Yıllık Hatır

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 34:15
Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu hissettiren tatlı tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte bir fincan kahveni daha tatlı hale getirmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Böyleyim (1976)

Ayten Alpman 03:21
02

Büklüm Büklüm

Tülay Özer 05:17
03

Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak

Gönül Turgut 03:21
04

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

Nermin Candan 03:14
05

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
06

Ölsem de Bir Kalsam da Bir

Banu Kırbağ 04:25
07

Boşver Arkadaş

İlhan İrem 03:02
08

Hasret

Nesrin Sipahi 02:34
09

Senden Vazgeçemem

Semiramis Pekkan 02:39
10

Son Verdim Kalbimin İşine

Seyyal Taner 03:27
... KAPAT
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