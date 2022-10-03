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Kahve Zamanı
40 Yıllık Hatır
40 Yıllık Hatır
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 34:15
Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu hissettiren tatlı tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte bir fincan kahveni daha tatlı hale getirmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Ben Böyleyim (1976)
Ayten Alpman
03:21
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02
Büklüm Büklüm
Tülay Özer
05:17
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03
Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak
Gönül Turgut
03:21
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04
Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz
Nermin Candan
03:14
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05
Sana Ne Kime Ne
Ajda Pekkan
02:55
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06
Ölsem de Bir Kalsam da Bir
Banu Kırbağ
04:25
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07
Boşver Arkadaş
İlhan İrem
03:02
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08
Hasret
Nesrin Sipahi
02:34
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09
Senden Vazgeçemem
Semiramis Pekkan
02:39
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10
Son Verdim Kalbimin İşine
Seyyal Taner
03:27
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