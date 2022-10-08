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Kahve Zamanı
Cappuccino
Cappuccino
Kahve Zamanı
11 Bölüm | 38:53
Cappuccino gibi hislerini yumuşatacak ve sana iyi gelecek müzikler bu çalma listesinde! Kahve zamanına eşlik etmesi için birbirinden tatlı müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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01
Stand By Your Man
Carla Bruni
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02
Perfect
Ed Sheeran
04:21
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03
La La La
Gökçe
03:25
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04
Bir Sebebi Var
İkilem
03:30
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05
Erkekler Yüzünden
Nil Karaibrahimgil
03:17
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06
Düşen Yaprağın İçinde
Pinhani
06:09
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07
Aşkı Harcamanın 80 Yolu
TNK
03:48
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08
Tesadüfen
Teoman
03:26
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09
Masal
Gülben Ergen
03:07
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10
Kıskanıyorum
Göksel
03:57
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