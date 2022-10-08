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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kahve Zamanı Cappuccino
Cappuccino

Cappuccino

Kahve Zamanı

11 Bölüm | 38:53
Cappuccino gibi hislerini yumuşatacak ve sana iyi gelecek müzikler bu çalma listesinde! Kahve zamanına eşlik etmesi için birbirinden tatlı müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stand By Your Man

Carla Bruni 00:00
02

Perfect

Ed Sheeran 04:21
03

La La La

Gökçe 03:25
04

Bir Sebebi Var

İkilem 03:30
05

Erkekler Yüzünden

Nil Karaibrahimgil 03:17
06

Düşen Yaprağın İçinde

Pinhani 06:09
07

Aşkı Harcamanın 80 Yolu

TNK 03:48
08

Tesadüfen

Teoman 03:26
09

Masal

Gülben Ergen 03:07
10

Kıskanıyorum

Göksel 03:57
... KAPAT
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