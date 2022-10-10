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Kahve Zamanı
Espresso
Espresso
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 39:06
Espresso tadında biraz acı veren müzikler bu çalma listesinde! Kahve zamanına eşlik etmesi için hüzünlü müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Gözlerin Bulutlu
Nükhet Duru
04:19
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02
Senden Kalan Her Şey Ft Eda Baba
Tuna Kiremitçi
03:11
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03
Melankoli
Duman
04:24
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04
Gözyaşlarıma Dokundun
Kadife
02:51
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05
Sen Şimdi Aşk Diyeceksin
Demet Sağıroğlu
04:27
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06
Can Kenarım
Murat Boz
04:09
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07
Binalar Dar
Can Koç
03:43
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08
Martılar
Teoman
04:06
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09
Düş Bozumu
Hande Yener
04:24
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10
İnandım
Sıla
03:32
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