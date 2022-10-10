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Espresso

Espresso

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 39:06
Espresso tadında biraz acı veren müzikler bu çalma listesinde! Kahve zamanına eşlik etmesi için hüzünlü müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gözlerin Bulutlu

Nükhet Duru 04:19
02

Senden Kalan Her Şey Ft Eda Baba

Tuna Kiremitçi 03:11
03

Melankoli

Duman 04:24
04

Gözyaşlarıma Dokundun

Kadife 02:51
05

Sen Şimdi Aşk Diyeceksin

Demet Sağıroğlu 04:27
06

Can Kenarım

Murat Boz 04:09
07

Binalar Dar

Can Koç 03:43
08

Martılar

Teoman 04:06
09

Düş Bozumu

Hande Yener 04:24
10

İnandım

Sıla 03:32
... KAPAT
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