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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kahve Zamanı Frappucino
Frappucino

Frappucino

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 32:22
Frappucino hafifliğinde keyfini yerine getirecek ve seni rahatlatacak müzikler bu çalma listesinde! Kahve zamanına eşlik etmesi için slow müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Falling

Harry Styles 04:01
02

Supposed to Be

Tom Odell 00:00
03

Bizimdir

Kenan Doğulu 03:41
04

Al Beni

Barış Manço 03:51
05

Bırakman Doğru mu? Ft Anıl Piyancı

Zeynep Bastık 00:00
06

Çok Aşık

Pinhani 04:19
07

Ayrılık Zor (Hakan Ozgan Mix)

Tarkan 03:36
08

Ay Kızım

Kadife 03:42
09

Acemisiyim Mutluluğun

Gripin 04:26
10

Medet

Sıla 04:46
... KAPAT
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