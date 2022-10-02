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Kahve Zamanı
Sıcak Bir Kahve
Sıcak Bir Kahve
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 38:49
Sıcak bir kahve gibi içini ısıtacak tatlı tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte sıcak kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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01
Bir Varmışım Bir Yokmuşum
Sertab Erener
03:17
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02
Balıkesir
Birsen Tezer
03:30
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03
Bir Ben Kalsam
Can Kazaz
03:32
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04
Can't Help Falling In Love
Elvis Presley
03:01
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05
Son Sardunyalar
Sezen Aksu
04:54
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06
Beyaz 1996
Feridun Düzağaç
04:05
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07
Adını Sen Koy
Mabel Matiz
04:33
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08
Adım Adım
Göksel
03:59
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09
Thinking Out Loud
Ed Sheeran
04:56
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10
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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