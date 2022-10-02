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Sıcak Bir Kahve

Sıcak Bir Kahve

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 38:49
Sıcak bir kahve gibi içini ısıtacak tatlı tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte sıcak kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Varmışım Bir Yokmuşum

Sertab Erener 03:17
02

Balıkesir

Birsen Tezer 03:30
03

Bir Ben Kalsam

Can Kazaz 03:32
04

Can't Help Falling In Love

Elvis Presley 03:01
05

Son Sardunyalar

Sezen Aksu 04:54
06

Beyaz 1996

Feridun Düzağaç 04:05
07

Adını Sen Koy

Mabel Matiz 04:33
08

Adım Adım

Göksel 03:59
09

Thinking Out Loud

Ed Sheeran 04:56
10

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
... KAPAT
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