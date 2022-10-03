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Kahve Zamanı
Soğuk Kahve
Soğuk Kahve
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 32:36
Soğuk kahveni yudumlarken dertlerini unutturacak müzikleri senin için derledik. İstediğin her vakitte seni hayattan soyutlaması için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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01
Watermelon Sugar
Harry Styles
03:44
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02
Shape of You
Ed Sheeran
00:00
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03
Lost Cause
Billie Eilish
03:32
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04
Boyfriend
Justin Bieber
02:51
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05
Miss You
Carla Bruni
03:32
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06
I'll Be Your Man
James Blunt
03:40
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07
Rich Girl
Gwen Stefani
03:14
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08
Wrong Crowd
Tom Odell
04:27
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09
Blank Space
Taylor Swift
03:53
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10
Piece By Piece
Kelly Clarkson
03:43
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