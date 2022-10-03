×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kahve Zamanı Soğuk Kahve
Soğuk Kahve

Soğuk Kahve

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 32:36
Soğuk kahveni yudumlarken dertlerini unutturacak müzikleri senin için derledik. İstediğin her vakitte seni hayattan soyutlaması için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Watermelon Sugar

Harry Styles 03:44
02

Shape of You

Ed Sheeran 00:00
03

Lost Cause

Billie Eilish 03:32
04

Boyfriend

Justin Bieber 02:51
05

Miss You

Carla Bruni 03:32
06

I'll Be Your Man

James Blunt 03:40
07

Rich Girl

Gwen Stefani 03:14
08

Wrong Crowd

Tom Odell 04:27
09

Blank Space

Taylor Swift 03:53
10

Piece By Piece

Kelly Clarkson 03:43
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

40 Yıllık Hatır
Sıcak Bir Kahve
Keyif Kahvesi
Yumuşak İçim
Uykusuz Sabahlar
Ekstra Köpüklü
Türk Kahvesi

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı