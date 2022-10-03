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Kahve Zamanı
Türk Kahvesi
Türk Kahvesi
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 36:28
Türk kültürünü hissettirecek müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte Türk kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Şarkılar Seni Söyler
Hüner Coşkuner
03:14
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02
Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan
Muazzez Abacı
03:44
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03
Şimdi Uzaklardasın
Umut Akyürek
03:23
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04
Mazideki Aşk
Yıldırım Gürses
02:47
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05
Senede Bir Gün
Ayşe Tunalı
03:32
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06
Kapın Her Çalındıkça
Melihat Gülses
04:24
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07
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Ahmet Özhan
03:39
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08
Unutamam Seni
Zeki Müren
04:07
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09
Bir İhtimal Daha Var
Müzeyyen Senar
03:26
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10
Sen Mevsimler Gibisin
Emel Sayın
04:12
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