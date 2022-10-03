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Türk Kahvesi

Türk Kahvesi

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 36:28
Türk kültürünü hissettirecek müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte Türk kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şarkılar Seni Söyler

Hüner Coşkuner 03:14
02

Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

Muazzez Abacı 03:44
03

Şimdi Uzaklardasın

Umut Akyürek 03:23
04

Mazideki Aşk

Yıldırım Gürses 02:47
05

Senede Bir Gün

Ayşe Tunalı 03:32
06

Kapın Her Çalındıkça

Melihat Gülses 04:24
07

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Ahmet Özhan 03:39
08

Unutamam Seni

Zeki Müren 04:07
09

Bir İhtimal Daha Var

Müzeyyen Senar 03:26
10

Sen Mevsimler Gibisin

Emel Sayın 04:12
... KAPAT
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