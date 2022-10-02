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Kahve Zamanı
Yumuşak İçim
Yumuşak İçim
Kahve Zamanı
10 Bölüm | 36:17
Gevşemeni sağlayacak yumuşak tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte yumuşak içim kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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01
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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02
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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03
Carry You Home
James Blunt
03:53
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04
Bi'kahve
Gülçin Ergül
03:16
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05
Demedi Deme
Kenan Doğulu
03:39
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06
Doin Time
Lana Del Rey
03:22
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07
Thank You
Dido
03:13
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08
Rüzgar
Nil Karaibrahimgil
02:43
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09
Heal
Tom Odell
03:13
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10
Her Şey Sensin
Yalın
04:32
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