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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kahve Zamanı Yumuşak İçim
Yumuşak İçim

Yumuşak İçim

Kahve Zamanı

10 Bölüm | 36:17
Gevşemeni sağlayacak yumuşak tonlardaki müzikleri senin için derledik! İstediğin her vakitte yumuşak içim kahvene eşlik etmesi için bu çalma listesini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
02

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
03

Carry You Home

James Blunt 03:53
04

Bi'kahve

Gülçin Ergül 03:16
05

Demedi Deme

Kenan Doğulu 03:39
06

Doin Time

Lana Del Rey 03:22
07

Thank You

Dido 03:13
08

Rüzgar

Nil Karaibrahimgil 02:43
09

Heal

Tom Odell 03:13
10

Her Şey Sensin

Yalın 04:32
... KAPAT
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