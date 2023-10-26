×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kış Modu Alaska'ya Yolculuk
Alaska'ya Yolculuk

Alaska'ya Yolculuk

Kış Modu

6 Bölüm | 31:19
Hazırlan! Soğuk ama tatlı bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz.
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Four Seasons Winter (Dört Mevsim Kış)

Antonio Vivaldi 09:09
02

Snowman

Sia 02:41
03

Snow

Şarkı Sözleri Red Hot Chili Peppers 05:40
04

Frozen

Şarkı Sözleri Madonna 05:10
05

The Traveller

Chris de Burg 04:10
06

Layla

Eric Clapton 04:29
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kışı Beklerken
Kar Zamanı
Hüzünlü Kış Gecesi
Günlerden Kış

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı