×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Kış Modu Günlerden Kış
Günlerden Kış

Günlerden Kış

Kış Modu

6 Bölüm | 24:18
Kış mevsimi geldiyse "günlerden kış" diyebiliriz o zaman. İşte kışın size eşlik edecek harika şarkılar...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kış Misali

Sezen Aksu 03:37
02

Kış Masalı

Şarkı Sözleri Sezen Aksu 03:39
03

Snow

Şarkı Sözleri Red Hot Chili Peppers 05:40
04

Cat Stevens Wild World

Cat Stevens 03:22
05

Goodbye My Lover

Şarkı Sözleri James Blunt 04:18
06

Kış Güneşi

Şarkı Sözleri Tarkan 03:42
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kışı Beklerken
Kar Zamanı
Hüzünlü Kış Gecesi
Alaska'ya Yolculuk

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı