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Hüzünlü Kış Gecesi

Hüzünlü Kış Gecesi

Kış Modu

5 Bölüm | 23:46
Bugün hüzünlü modundaysan ve hava da soğuksa kahveni kap gel! Senin için harika şarkılar hazırladık...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kar Üstünde

Kutsi 04:39
02

Kardan Kadın

Şarkı Sözleri Kenan Doğulu 04:22
03

Cezayir Menekşesi

Şarkı Sözleri Yaşar 03:53
04

Kupa Kızı Ve Sinek Valesi

Şarkı Sözleri Teoman 04:56
05

Kar Beyazdır Ölüm

Serkül Kan 05:56
... KAPAT
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