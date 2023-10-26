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Kış Modu
Hüzünlü Kış Gecesi
Hüzünlü Kış Gecesi
Kış Modu
5 Bölüm | 23:46
Bugün hüzünlü modundaysan ve hava da soğuksa kahveni kap gel! Senin için harika şarkılar hazırladık...
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01
Kar Üstünde
Kutsi
04:39
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02
Kardan Kadın
Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu
04:22
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03
Cezayir Menekşesi
Şarkı Sözleri
Yaşar
03:53
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04
Kupa Kızı Ve Sinek Valesi
Şarkı Sözleri
Teoman
04:56
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05
Kar Beyazdır Ölüm
Serkül Kan
05:56
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