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Kar Zamanı
Kış Modu
8 Bölüm | 29:22
Kış mevsiminin en sevdiğiniz anı kar yağdığı zamansa bu çalma listesi tam size göre!
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01
Kupa Kızı Ve Sinek Valesi
Şarkı Sözleri
Teoman
04:56
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02
Kara Sevda (Özlem Tekin)
Kurtalan Ekspres
03:39
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03
Yelesi Karlı Dağlar
Kayahan
03:49
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04
Kış Şarkısı
Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil
01:08
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05
Kardan Adam
Şarkı Sözleri
Gülşen
04:04
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06
Karlar Düşer
Akrep Nalan
04:18
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07
Her Yerde Kar Var
Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan
04:12
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08
Kar Taneleri
Şarkı Sözleri
Nilüfer
03:16
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