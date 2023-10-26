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Kar Zamanı

Kar Zamanı

Kış Modu

8 Bölüm | 29:22
Kış mevsiminin en sevdiğiniz anı kar yağdığı zamansa bu çalma listesi tam size göre!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kupa Kızı Ve Sinek Valesi

Şarkı Sözleri Teoman 04:56
02

Kara Sevda (Özlem Tekin)

Kurtalan Ekspres 03:39
03

Yelesi Karlı Dağlar

Kayahan 03:49
04

Kış Şarkısı

Şarkı Sözleri Nil Karaibrahimgil 01:08
05

Kardan Adam

Şarkı Sözleri Gülşen 04:04
06

Karlar Düşer

Akrep Nalan 04:18
07

Her Yerde Kar Var

Şarkı Sözleri Ajda Pekkan 04:12
08

Kar Taneleri

Şarkı Sözleri Nilüfer 03:16
... KAPAT
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