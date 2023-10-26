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Kışı Beklerken
Kışı Beklerken
Kış Modu
7 Bölüm | 24:37
Siz de kış mevsiminden vazgeçemeyenlerdenseniz bu çalma listesi tam size göre!
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01
Kış Gülleri
Şarkı Sözleri
Gülben Ergen
03:20
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02
Mevsim Hala Sen
Şarkı Sözleri
Kayahan
03:42
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03
Mevsimsizim
Ziynet Sali
03:17
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04
Soğuk Odalar
Emre Aydın
03:36
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05
Buralar Soğuk
Feridun Düzağaç
03:55
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06
Bak Kış Geldi Yine
Şarkı Sözleri
Ayna
03:08
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07
Kış Masalı
Şarkı Sözleri
Sezen Aksu
03:39
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