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Kışı Beklerken

Kışı Beklerken

Kış Modu

7 Bölüm | 24:37
Siz de kış mevsiminden vazgeçemeyenlerdenseniz bu çalma listesi tam size göre!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kış Gülleri

Şarkı Sözleri Gülben Ergen 03:20
02

Mevsim Hala Sen

Şarkı Sözleri Kayahan 03:42
03

Mevsimsizim

Ziynet Sali 03:17
04

Soğuk Odalar

Emre Aydın 03:36
05

Buralar Soğuk

Feridun Düzağaç 03:55
06

Bak Kış Geldi Yine

Şarkı Sözleri Ayna 03:08
07

Kış Masalı

Şarkı Sözleri Sezen Aksu 03:39
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