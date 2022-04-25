×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Konsantrasyon

Konsantrasyon Çalma Listeleri

Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler
Kendine Yolculuk
Odaklanma Müziği
Sınav Müziği
Konsantrasyon Artırıcı Müzikler
Karışık Odaklama Müzikleri
Yabancı Ders Çalışma Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı