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Konsantrasyon
Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler
Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler
Konsantrasyon
7 Bölüm | 02:35:49
Ders çalışırken dinleyebileceğin konsantrasyon müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte güçlü odaklanma sağlayacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Stres Yok
Chill
02:33
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02
Zihnen güçlü
Lounge
06:42
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03
Dikkatin dağılmadan
Lounge
06:46
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04
Derin konsantrasyon
Chill
09:07
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05
Odak noktası
Chill
10:55
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06
Konsantre ol
Lounge
59:55
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07
Enerjini kaybetmeden
Lounge
59:51
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