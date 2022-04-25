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Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler

Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler

Konsantrasyon

7 Bölüm | 02:35:49
Ders çalışırken dinleyebileceğin konsantrasyon müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte güçlü odaklanma sağlayacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stres Yok

Chill 02:33
02

Zihnen güçlü

Lounge 06:42
03

Dikkatin dağılmadan

Lounge 06:46
04

Derin konsantrasyon

Chill 09:07
05

Odak noktası

Chill 10:55
06

Konsantre ol

Lounge 59:55
07

Enerjini kaybetmeden

Lounge 59:51
... KAPAT
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