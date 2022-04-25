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Karışık Odaklama Müzikleri

Karışık Odaklama Müzikleri

Konsantrasyon

8 Bölüm | 01:01:31
Stresten uzaklaşarak odağını artırmana yardımcı olacak müzikleri senin için derledik. İşte özenle seçtiğimiz odaklama müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rahatlama ihtiyacı

Chill 08:26
02

İrade ve sakinlik

Chill 03:21
03

Derinlerden

Chill 03:20
04

Konsantre ol

Chill 10:39
05

Derin nefes ve odak

Chill 12:10
06

Güçlü düşünceler

Lounge 09:36
07

Zihnin derinliği

Lounge 10:45
08

Vücudunu Rahatlat

Chill 03:14
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