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Konsantrasyon
Kendine Yolculuk
Kendine Yolculuk
Konsantrasyon
7 Bölüm | 48:34
Bu konsantrasyon çalma listesiyle kendine odaklanacak ve çok iyi hissedeceksin! İşte sana iyi geleceğini düşündüğümüz müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Pozitif ve Huzurlu
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06:12
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02
Düşünce derinliği
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12:18
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03
Gerçeklere odaklanma
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02:43
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04
İyileştirici
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04:32
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05
Tınılarla Tedavi
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10:03
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06
İç Sesini Dinle
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07:16
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07
Özüne Dönüş
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05:30
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