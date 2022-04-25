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Kendine Yolculuk

Kendine Yolculuk

Konsantrasyon

7 Bölüm | 48:34
Bu konsantrasyon çalma listesiyle kendine odaklanacak ve çok iyi hissedeceksin! İşte sana iyi geleceğini düşündüğümüz müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pozitif ve Huzurlu

Chill 06:12
02

Düşünce derinliği

Chill 12:18
03

Gerçeklere odaklanma

Chill 02:43
04

İyileştirici

Chill 04:32
05

Tınılarla Tedavi

Chill 10:03
06

İç Sesini Dinle

Chill 07:16
07

Özüne Dönüş

Chill 05:30
... KAPAT
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