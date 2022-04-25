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Konsantrasyon Artırıcı Müzikler

Konsantrasyon Artırıcı Müzikler

Konsantrasyon

10 Bölüm | 02:18:46
Konsantrasyonunu artırabilecek müzikleri senin için derledik. İşte dikkatini toparlamana yardımcı olacak konsantrasyon müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Düşünme Gücü

Chill 06:10
02

Sakin Bir Ortam

Chill 03:40
03

Karmaşadan uzak

Chill 09:55
04

Derinlemesine

Chill 09:04
05

Ortama uyum sağlama

Chill 09:27
06

Güçlü odaklanma

Chill 11:04
07

Aklından geçen her şey

Lounge 09:46
08

Sakinlikle

Chill 09:05
09

Görmek ve anlamak

Chill 10:41
10

Sakin ve odaklanarak

Chill 59:54
... KAPAT
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