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Konsantrasyon
Konsantrasyon Artırıcı Müzikler
Konsantrasyon Artırıcı Müzikler
Konsantrasyon
10 Bölüm | 02:18:46
Konsantrasyonunu artırabilecek müzikleri senin için derledik. İşte dikkatini toparlamana yardımcı olacak konsantrasyon müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Düşünme Gücü
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06:10
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02
Sakin Bir Ortam
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03:40
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03
Karmaşadan uzak
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09:55
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04
Derinlemesine
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09:04
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05
Ortama uyum sağlama
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09:27
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06
Güçlü odaklanma
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11:04
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07
Aklından geçen her şey
Lounge
09:46
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08
Sakinlikle
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09:05
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09
Görmek ve anlamak
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10:41
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10
Sakin ve odaklanarak
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59:54
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