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Odaklanma Müziği

Odaklanma Müziği

Konsantrasyon

7 Bölüm | 02:10:09
Odaklanmada güçlük çekiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte zihnini boşaltıp odaklanmanı sağlayacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Konsantre ol

Lounge 59:55
02

Uzun süreli odaklanma

Chill 16:18
03

Dikkatini toparlamak için

Chill 11:03
04

Zihnin derinliği

Lounge 10:45
05

Odak noktası

Chill 10:55
06

Hedefe yönelik

Chill 08:56
07

An odaklanması

Chill 12:17
... KAPAT
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