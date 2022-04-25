×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Konsantrasyon Sınav Müziği
Sınav Müziği

Sınav Müziği

Konsantrasyon

8 Bölüm | 03:02:53
Sınavlara hazırlanırken bir türlü konsantre olamıyorsan ve odaklanmada problem yaşıyorsan bu çalma listesi tam sana göre... İşte dikkatini toparlamana yardımcı olacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başarı odaklı

Lounge 07:54
02

Dikkatin dağılmadan

Lounge 06:46
03

Pes etmeden

Chill 59:52
04

Sakin ve odaklanarak

Chill 59:54
05

Dikkatini toparlamak için

Chill 11:03
06

Derin nefes ve odak

Chill 12:10
07

Uzun süreli odaklanma

Chill 16:18
08

Hedefe yönelik

Chill 08:56
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler
Kendine Yolculuk
Odaklanma Müziği
Konsantrasyon Artırıcı Müzikler
Karışık Odaklama Müzikleri
Yabancı Ders Çalışma Müzikleri
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı