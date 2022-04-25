Sınav Müziği

Konsantrasyon 8 Bölüm | 03:02:53 8 Bölüm | 03:02:53

Sınavlara hazırlanırken bir türlü konsantre olamıyorsan ve odaklanmada problem yaşıyorsan bu çalma listesi tam sana göre... İşte dikkatini toparlamana yardımcı olacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...