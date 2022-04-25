×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Konsantrasyon Yabancı Ders Çalışma Müzikleri
Yabancı Ders Çalışma Müzikleri

Yabancı Ders Çalışma Müzikleri

Konsantrasyon

6 Bölüm | 32:08
En güzel yabancı odaklanma müziklerini senin için derledik. İşte bazı popüler şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Weightless

Marconi Union 08:08
02

We Can Fly

Rue Du Soleil 06:09
03

Mellomaniac - Chillout Mix

DJ Shah 05:38
04

Electra

Airstream 06:13
05

Watermark

Enya 02:25
06

Only Time

Enya 03:35
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ders Çalışırken Dinlenecek Müzikler
Kendine Yolculuk
Odaklanma Müziği
Sınav Müziği
Konsantrasyon Artırıcı Müzikler
Karışık Odaklama Müzikleri
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı