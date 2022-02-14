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2020'ler Dans Şarkıları
2020'ler Dans Şarkıları
Parti Müzikleri
13 Bölüm | 40:36
2020'li yıllarda çıkan hareketli dans şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan 2020'ler dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Oğuzhan Koç
02
Kanunlar Gibi
Derya Uluğ
02:55
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03
Peri
Ece Mumay
02:51
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04
Galaksi
Ece Mumay
02:51
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05
Break My Heart
Dua Lipa
03:42
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06
Rain On Me Feat. Ariana Grande
Lady Gaga
03:03
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07
Affeder Mi Aşk Bizi
İrem Derici
03:34
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08
Yastık
Ece Seçkin
02:57
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09
Bi Daha Bi Daha
Demet Akalın
03:16
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10
Nirvana Ft. Edis
Gülşen
02:19
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