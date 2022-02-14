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80'ler Dans Şarkıları
80'ler Dans Şarkıları
Parti Müzikleri
11 Bölüm | 45:00
80'li yıllarda çıkan eğlenceli hareketli dans müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan 80'ler dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Onno Tunç
02
La Isla Bonıta
Madonna
04:06
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03
Sev Kardeşim
Şenay
03:27
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04
Beat It
Michael Jackson
04:36
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05
Kara Sevda
Barış Manço
03:46
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Söz yazarı:
Barış Manço
06
Livin' On A Prayer
Bon Jovi
04:10
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07
Billie Jean
Michael Jackson
04:55
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08
Deli Gönlüm
Sezen Aksu
05:20
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Onno Tunç
09
Diday Diday Day
MFÖ
02:57
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10
You Give Love A Bad Name
Bon Jovi
03:45
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