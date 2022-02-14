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80'ler Dans Şarkıları

80'ler Dans Şarkıları

Parti Müzikleri

11 Bölüm | 45:00
80'li yıllarda çıkan eğlenceli hareketli dans müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan 80'ler dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
02

La Isla Bonıta

Madonna 04:06
03

Sev Kardeşim

Şenay 03:27
04

Beat It

Michael Jackson 04:36
05

Kara Sevda

Barış Manço 03:46
06

Livin' On A Prayer

Bon Jovi 04:10
07

Billie Jean

Michael Jackson 04:55
08

Deli Gönlüm

Sezen Aksu 05:20
09

Diday Diday Day

MFÖ 02:57
10

You Give Love A Bad Name

Bon Jovi 03:45
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