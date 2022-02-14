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90'lar Dans Şarkıları
90'lar Dans Şarkıları
Parti Müzikleri
16 Bölüm | 01:05:25
90'lı yıllarda çıkan hareketli dans şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan 90'lar dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
02
Şımarık
Tarkan
03:55
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03
Sana Değer
Yıldız Tilbe
04:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Bülent Özdemir
04
Benimle Oynama
Burak Kut
04:18
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Söz yazarı:
Feyyaz Kuruş
Besteci:
Feyyaz Kuruş
05
Hovarda
Emel Müftüoğlu
04:03
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06
Yaparım Bilirsin
Ebru Gündeş
03:09
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07
Fırtınalar
Ebru Gündeş
04:24
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Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Feyyaz Kuruş
08
Secret
Madonna
04:31
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09
Ben Adam Olmam
Serdar Ortaç
04:43
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Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Selim Çaldıran
10
Ay İnanmıyorum
Aşkın Nur Yengi
04:51
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Söz yazarı:
Aşkın Nur Yengi
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