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Açık Hava Parti Şarkıları
Açık Hava Parti Şarkıları
Parti Müzikleri
14 Bölüm | 55:19
Açık hava partilerine uygun eğlenceli şarkılar bu çalma listesinde... Müziğin ritmine kapılacağın açık hava parti şarkılarını istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!
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01
Where Have You Been
Rihanna
04:28
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02
Poşet
Serdar Ortaç
05:17
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03
Flashbacks
Inna
02:58
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04
Alejandro
Lady Gaga
04:34
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05
New Rules
Dua Lipa
03:34
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06
Give It To Me
Madonna
04:02
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07
Civciv
Gökhan Özen
04:56
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gökhan Özen
Besteci:
Gökhan Özen
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08
Yetmez Ft İskender Paydaş
Atiye
04:01
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09
Yollara Düşsem
Aydilge
03:20
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10
Dın Dın
Emre Kaya
03:24
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