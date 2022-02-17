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Eski Disko Müzikleri

Eski Disko Müzikleri

Parti Müzikleri

14 Bölüm | 58:15
Eskiden diskolarda çalan müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte eski disko müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Black Or White

Michael Jackson 04:34
02

Who Do You Think You Are

Spice Girls 03:42
03

Baby One More Time

Britney Spears 03:31
04

Gimme Gimme Gimme

ABBA 05:26
05

I Wanna Dance With Somebody

Whitney Houston 05:14
06

Bandıra Bandıra

Yonca Evcimik 03:28
07

Deli Et Beni

Emel Müftüoğlu 03:44
08

Ali Desidero

MFÖ 04:57
09

Ateşle Barut

Sertab Erener 04:17
10

Kır Zincirlerini

Tarkan 05:23
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