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Eski Disko Müzikleri
Parti Müzikleri
14 Bölüm | 58:15
Eskiden diskolarda çalan müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte eski disko müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Black Or White
Michael Jackson
04:34
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02
Who Do You Think You Are
Spice Girls
03:42
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03
Baby One More Time
Britney Spears
03:31
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04
Gimme Gimme Gimme
ABBA
05:26
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05
I Wanna Dance With Somebody
Whitney Houston
05:14
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06
Bandıra Bandıra
Yonca Evcimik
03:28
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07
Deli Et Beni
Emel Müftüoğlu
03:44
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08
Ali Desidero
MFÖ
04:57
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09
Ateşle Barut
Sertab Erener
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Garo Mafyan
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10
Kır Zincirlerini
Tarkan
05:23
Sözleriyle Dinle
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