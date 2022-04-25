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İlk Dans Şarkıları

İlk Dans Şarkıları

Parti Müzikleri

10 Bölüm | 34:53
İlk defa biriyle dans ederken dinleyebileceğin şarkılar bu çalma listesinde... İlk dansına özel şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Başka Yalancı Yarim

Emel Sayın 02:14
02

Papatya Gibisin Beyaz ve İnce

Tanju Okan 02:33
03

Aklım Hep Sende

Niran Ünsal 03:57
04

Bana Ellerini Ver

Esin Engin 03:23
05

I Will Always Love You The Bodyguard

Whitney Houston 04:34
06

La Vie En Rose (Deniz Çevik)

Enbe Orkestrası 02:43
07

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:06
08

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
09

I Love You Baby

Frank Sinatra 03:56
10

Careless Whisper

George Michael 05:00
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