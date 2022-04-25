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İlk Dans Şarkıları
İlk Dans Şarkıları
Parti Müzikleri
10 Bölüm | 34:53
İlk defa biriyle dans ederken dinleyebileceğin şarkılar bu çalma listesinde... İlk dansına özel şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!
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01
Senden Başka
Yalancı Yarim
Emel Sayın
02:14
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02
Papatya Gibisin Beyaz ve İnce
Tanju Okan
02:33
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03
Aklım Hep Sende
Niran Ünsal
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Yalçın
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04
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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05
I Will Always Love You
The Bodyguard
Whitney Houston
04:34
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06
La Vie En Rose (Deniz Çevik)
Enbe Orkestrası
02:43
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07
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın
Ayla Dikmen
04:06
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08
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra
02:27
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09
I Love You Baby
Frank Sinatra
03:56
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10
Careless Whisper
George Michael
05:00
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