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Nostaljik Dans Şarkıları
Nostaljik Dans Şarkıları
Parti Müzikleri
10 Bölüm | 33:15
Eskimeyen ve aşkı her zaman pozitif etkileyen dans şarkıları bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan nostaljik dans şarkıları dinleyebilirsin!
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01
Samanyolu
Berkant
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman Alpay
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02
Sevdan Olmasa (Orijinal)
Erol Evgin
04:15
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03
Birisine Birisine
Nil Burak
03:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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04
Ah Nerede - 1972
Füsun Önal
02:43
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05
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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06
Seni Her Gördüğümde
Erkin Koray
03:19
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07
Fikrimin İnce Gülü
Sema
03:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsmail Hakkı Bey
Besteci:
İsmail Hakkı Bey
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08
Seninle Bir Dakika
Semiha Yankı
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Kemal Ebcioğlu
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09
Senden Başka
Füsun Önal
02:43
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
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10
Taa Uzak Yollardan
Nilüfer
03:33
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