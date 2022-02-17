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Parti Şarkıları
Parti Müzikleri
15 Bölüm | 55:14
Arkadaşlarınla parti yaparken dinleyebileceğin şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Parti şarkılarını istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Ölürüm Sana
Tarkan
04:06
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02
Ya Ya Ya Ya
Hande Yener
02:54
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03
Kanki (Version)
Kendi
03:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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04
Hollywood
Kendi
04:01
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05
Anla Artık (Remix)
Ali Güven
03:27
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Güven
Besteci:
Ali Güven
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06
Ki Sen (mahmut Orhan Remix)
Yalın
05:11
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07
Purple Hat
Sofi Tukker
02:58
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08
Rakkas (remıx)
Sezen Aksu
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu-Yelda Karataş
Besteci:
A.Özdemiroğlu
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09
Dare (la La La)
Shakira
03:14
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10
Çakkıdı
Kenan Doğulu
03:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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