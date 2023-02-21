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10 Bölüm | 42:30
İşe güce ara verip müzik dinleyerek kafa dağıtmak için harika bir gün olabilir! İşte senin için derlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
You Give Love A Bad Name
Bon Jovi
03:45
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02
Call Me
Blondie
03:30
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03
Beat It
Michael Jackson
04:36
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04
Hung Up
Madonna
05:14
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05
Stayin' Alive
Bee Gees
04:09
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06
Gimme Gimme Gimme
ABBA
05:26
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07
Self Control
Laura Branigan
05:05
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08
Coco Jamboo
Mr. President
03:42
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09
Hello Africa
Dr Alban
03:46
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10
Cheri Cheri Lady
Modern Talking
03:17
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