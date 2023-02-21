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Asdfg

Asdfg

Random Müzik

10 Bölüm | 36:49
Ne dinleyeceğine bir türlü karar veremiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için hazırladığımız çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Doktor

Kenan Doğulu 03:34
02

Manifesto

Sezen Aksu 03:14
03

Dilek Taşı

Ferdi Özbeğen 03:38
04

Ali Desidero

MFÖ 04:57
05

Şiki Şiki

Emir 03:28
06

Çaresizim

Funda 03:33
07

Yalancı Bahar

Aşkın Nur Yengi 03:38
08

Rakkas

Sezen Aksu 03:44
09

Çok Çok

Edis 03:21
10

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
... KAPAT
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