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Asdfg
Asdfg
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10 Bölüm | 36:49
Ne dinleyeceğine bir türlü karar veremiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için hazırladığımız çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Doktor
Kenan Doğulu
03:34
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02
Manifesto
Sezen Aksu
03:14
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03
Dilek Taşı
Ferdi Özbeğen
03:38
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04
Ali Desidero
MFÖ
04:57
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05
Şiki Şiki
Emir
03:28
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06
Çaresizim
Funda
03:33
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07
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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08
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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09
Çok Çok
Edis
03:21
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10
Kış Güneşi
Tarkan
03:42
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