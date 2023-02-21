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10 Bölüm | 31:25
Senin için birbirinden eğlenceli şarkılardan oluşan bir çalma listesi derledik. İşte o eğlenceli şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Shake It Off
Taylor Swift
03:37
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02
Rich Girl
Gwen Stefani
03:14
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03
Hollaback Girl
Gwen Stefani
00:00
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04
Hips Don't Lie
Shakira
03:38
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05
Hot N Cold
Katy Perry
03:53
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06
I Love Rock 'n' Roll
Joan Jett
02:55
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07
Baby One More Time
Britney Spears
03:31
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08
Macarena
Los Del Rio
03:42
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09
Club Rocker
Inna
03:37
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10
Single Ladies
Beyonce
03:18
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