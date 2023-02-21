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Reset
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10 Bölüm | 34:26
Bazen hayata bi' reset atmak istiyoruz değil mi? İşte tam da bunun için derbeder hissedenlere bir çalma listesi hazırladık...
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Şarkı Sözleri
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01
Boş Bardak
Fettah Can
03:41
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02
Yeniden Başlasın
Ajda Pekkan
03:59
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03
Aşk Yeniden
Yeni Türkü
02:51
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04
Kır Zincirlerini
Tarkan
05:23
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05
Karar Verdim
Göksel
03:32
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06
Kendime Yeni Bir Ben Lazım
Sertab Erener
03:05
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07
Ah Be Kardeşim
Yalın
03:55
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08
Sil Baştan
Şebnem Ferah
00:00
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09
Hepsi Geçti
Melike Şahin
04:19
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10
Aslan Gibi
Sıla
03:41
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1x
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1.5x
1x
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