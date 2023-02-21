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Reset

Reset

Random Müzik

10 Bölüm | 34:26
Bazen hayata bi' reset atmak istiyoruz değil mi? İşte tam da bunun için derbeder hissedenlere bir çalma listesi hazırladık...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Boş Bardak

Fettah Can 03:41
02

Yeniden Başlasın

Ajda Pekkan 03:59
03

Aşk Yeniden

Yeni Türkü 02:51
04

Kır Zincirlerini

Tarkan 05:23
05

Karar Verdim

Göksel 03:32
06

Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Sertab Erener 03:05
07

Ah Be Kardeşim

Yalın 03:55
08

Sil Baştan

Şebnem Ferah 00:00
09

Hepsi Geçti

Melike Şahin 04:19
10

Aslan Gibi

Sıla 03:41
... KAPAT
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