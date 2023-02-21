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Sjfsj
Sjfsj
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10 Bölüm | 40:19
Kafası karışıklar için harika bir çalma listesi düzenledik! İşte Türkçe pop müzikten yabancı rock müziğe kadar farklı türden şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Deliler
Yeni Türkü
04:29
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02
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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03
Californication
Red Hot Chili Peppers
05:14
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04
Otherside
Red Hot Chili Peppers
04:19
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05
Mor Menekşe
Nilüfer
03:03
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06
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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07
Karanfil
Aşkın Nur Yengi
05:27
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08
Listen To Your Heart
Roxette
05:14
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09
Losing My Religion
R.E.M.
00:00
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10
Yaz Yaz Yaz
Ajda Pekkan
04:09
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