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Sjfsj

Sjfsj

Random Müzik

10 Bölüm | 40:19
Kafası karışıklar için harika bir çalma listesi düzenledik! İşte Türkçe pop müzikten yabancı rock müziğe kadar farklı türden şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Deliler

Yeni Türkü 04:29
02

Shape Of My Heart

Sting 04:40
03

Californication

Red Hot Chili Peppers 05:14
04

Otherside

Red Hot Chili Peppers 04:19
05

Mor Menekşe

Nilüfer 03:03
06

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
07

Karanfil

Aşkın Nur Yengi 05:27
08

Listen To Your Heart

Roxette 05:14
09

Losing My Religion

R.E.M. 00:00
10

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Ajda Pekkan 04:09
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