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En Çok Kullanılan Reels Müzikleri
Sosyal Medya Müzikleri
13 Bölüm | 50:10
En sevilen reels müziklerini senin için derledik. İşte reels videolarında kullanılan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Benim O
Tuğba Yurt
03:01
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02
Arıyorum
Edis
03:18
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03
Copines
Aya Nakamura
02:57
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04
Alice
Lady Gaga
02:58
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05
Frozen
Madonna
05:12
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06
Gimme Gimme Gimme
ABBA
05:26
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07
Unstoppable
Sia
04:06
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08
Dancin (Krono Remix)
Aaron Smith
04:16
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09
Streets
Doja Cat
04:33
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10
Runaway
Aurora
04:09
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