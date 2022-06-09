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En Çok Kullanılan Reels Müzikleri

En Çok Kullanılan Reels Müzikleri

Sosyal Medya Müzikleri

13 Bölüm | 50:10
En sevilen reels müziklerini senin için derledik. İşte reels videolarında kullanılan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Benim O

Tuğba Yurt 03:01
02

Arıyorum

Edis 03:18
03

Copines

Aya Nakamura 02:57
04

Alice

Lady Gaga 02:58
05

Frozen

Madonna 05:12
06

Gimme Gimme Gimme

ABBA 05:26
07

Unstoppable

Sia 04:06
08

Dancin (Krono Remix)

Aaron Smith 04:16
09

Streets

Doja Cat 04:33
10

Runaway

Aurora 04:09
... KAPAT
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