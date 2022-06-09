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11 Bölüm | 35:58
Yemekli reels videolarında sıklıkla kullanılan müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte reels videolarında kullanılan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Bad Boy
Marwa Loud
03:37
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02
Positions
Ariana Grande
02:57
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03
Jalebi Baby
Tesher
03:10
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04
Red Silhouette Challenge
Amreco
03:48
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05
Sunny Day
Ted Fresco
01:48
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06
Heat Waves
Glass Animals
03:55
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07
Thing of Beauty
Danger Twins
03:24
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08
Sway
Michael Bublé
03:07
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09
Cool for the Summer
Demi Lovato
03:47
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10
Wait a Minute!
Willow Smith
03:16
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