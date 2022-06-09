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Instagram Yemek Müzikleri

Instagram Yemek Müzikleri

Sosyal Medya Müzikleri

11 Bölüm | 35:58
Yemekli reels videolarında sıklıkla kullanılan müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte reels videolarında kullanılan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bad Boy

Marwa Loud 03:37
02

Positions

Ariana Grande 02:57
03

Jalebi Baby

Tesher 03:10
04

Red Silhouette Challenge

Amreco 03:48
05

Sunny Day

Ted Fresco 01:48
06

Heat Waves

Glass Animals 03:55
07

Thing of Beauty

Danger Twins 03:24
08

Sway

Michael Bublé 03:07
09

Cool for the Summer

Demi Lovato 03:47
10

Wait a Minute!

Willow Smith 03:16
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